Фергюсон и Гэтжи подписали контракт на бой 18 апреля

Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что в главном поединке турнира 18 апреля встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Соперники подписали контракт на бой.

Об этом сообщил Дана Уайт на своей странице в Instagram. На кону в поединке будет временный титул чемпиона в легком весе, который принадлежит Фергюсону.

"Контракты на бой подписаны, и он сто процентов пройдет в прямом эфире на ESPN где-то на планете Земля", - порадовал поклонников ММА Уайт.

При этом он в очередной раз не назвал точного места проведения турнира UFC 249, который изначально планировали организовать в Нью-Йорке. Напомним, Фергюсон должен был сразиться с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.