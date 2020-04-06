Германия и Австрия выступили против выпуска "коронавирусных" облигаций

Во вторник, 7 апреля, министры финансов стран-членов ЕС (еврогруппа) соберутся в Брюсселе на заседание, чтобы обсудить масштаб ущерба, который нанесен национальным экономикам эпидемией коронавируса, и согласовать долгосрочный - до 2027 года - план помощи за счет общеевропейских механизмов.

Ранее глава еврогруппы Марио Сентено признал, что Старый свет переживает невиданную за последние 70 лет рецессию, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз нуждается в своего рода новом "плане Маршалла". Однако, как пишет Spiegel online, накануне встречи внутри ЕС обострились традиционные разногласия. В частности, Германия, Австрия и Нидерланды выступили против идеи выпуска так называемых "коронабондов".

Такое предложение внесли девять стран, в том числе наиболее пострадавшие от коронавируса Италия, Испания, Франция и Португалия, которую представляет Марио Сентено.

На выходных руководитель канцелярии главы правительства ФРГ, министр по особым поручениям Хельге Браун подтвердил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntsgszeitung, что вместо выпуска специальных облигаций надо задействовать оптимальную схему "контроля и ответственности". В немецком министерстве финансов отметили, что приемлемое предложение включает три аспекта: многомиллиардные кредиты от Европейского инвестиционного банка, дешевые займы по линии Европейского стабилизационного механизма и, наконец, меры по страхованию от безработицы. По некоторым оценкам, общий объем выделяемых средств может составить астрономическую сумму - около полутриллиона евро.

"Коронабонды чреваты законодательной неразберихой и новыми перекосами внутри еврозоны", - заявил спикер по бюджету фракции христианских демократов Экхардт Реберг. С Берлином солидарна и Вена. "Нельзя допустить, чтобы кризисом воспользовались для продвижения идей позавчерашнего дня под прикрытием коронавируса", - заявил министр финансов Австрии Гернот Блюмель.

Ранее в разговоре с "РГ" немецкий политолог Александр Рар предположил, что в предстоящей дискуссии о методах спасения европейской экономики Берлин, скорее всего, не станет поддерживать давнюю идею создания "долгового союза", в котором значительная часть бремени, в том числе по спасению юга, легла бы на плечи налогоплательщиков северных стран во главе с Германией.