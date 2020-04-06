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06.04.2020 19:45
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Японцы слушают обращение премьер-министра страны Синдзе Абэ о введении в Токио и еще шести префектурах страны ЧС из-за вспышки распространения коронавируса. Фото: AP Японцы слушают обращение премьер-министра страны Синдзе Абэ о введении в Токио и еще шести префектурах страны ЧС из-за вспышки распространения коронавируса. Фото: AP
Японцы слушают обращение премьер-министра страны Синдзе Абэ о введении в Токио и еще шести префектурах страны ЧС из-за вспышки распространения коронавируса. Фото: AP
16:22

Дорога домой

Рейсом "Белавиа" из Индии прилетели 42 россиянина, ожидавших возвращения на родину. Самолет приземлился в Минске, после чего группу наших туристов посадили в отдельный вагон последнего перед временным прекращением курсирования поезда Калининград - Москва и отправили домой.

РЖД продлили срок сдачи "невозвратных" билетов
15:24

Конференция МОТ перенесена

Ежегодная конференция Международной организации труда перенесена из-за пандемии коронавируса. Мероприятие должно было начаться в Женеве 25 мая, теперь же оно состоится на год позже. При этом в организации подчеркивают, что все ее офисы продолжают работать. Административный совет МОТ объяснил свое решение заботой о здоровье и благополучии делегатов и персонала.

15:21

Уксус стал проверкой на COVID-19

Военные США начали применять для выявления заболевших коронавирусом яблочный уксус. Считается, что отсутствие обоняния у человека может быть достаточно верным признаком этого заболевания. Тех, кто не смог распознать запах, отправляют на более глубокое обследование.

15:09

Тесты уехали в Приднестровье

Пять тысяч высококачественных тест-систем для проведения анализа на коронавирус прибыли из России в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. До сих пор местные медики отправляли анализы потенциально инфицированных COVID-19 в Кишинев, теперь смогут выполнять их самостоятельно.

Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза
13:36

Диспансеризации отменены

Российские врачи не будут проводить плановые диспансеризации до конца года. Постановление об этом приняло правительство страны. Главная цель - снизить риск контакта здоровых людей с больными коронавирусом. При этом лабораторные и другие исследования, а также плановые госпитализации по-прежнему будут проводить по направлениям врачей.

09:12

Снят карантин на острове Пасхи

Власти Чили смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса на самом дальнем обитаемом участке суши - острове Пасхи. Теперь там, как и на всей территории страны, действует комендантский час - с 22.00 до 5.00. Ранее ограничения начинались в 14.00. Они были введены после выявления на острове первого заболевшего COVID-19.

09:00

Первая пара онлайн

Столичные вузы возобновили занятия в онлайн-режиме. На предыдущей неделе у студентов согласно приказу министра образования и науки Валерия Фалькова были внеплановые каникулы, теперь же лекции и семинары возобновились. Естественно, в дистанционном режиме. Одновременно возобновились занятия и в школах. Большинство преподавателей использовали каникулы для методических разработок проведения занятий в виртуальной реальности и теперь реализуют свои наработки с учениками.

Готовы ли педагоги учить 16 миллионов школьников дистанционно
Партнеры "Российской газеты"

"Призыв" спасет от скуки

Наши партнеры из подмосковного города Домодедова - редакция газеты "Призыв" - задумали интересную и важную акцию. Они организуют доставку книг, журналов и других изданий пожилым людям, остающимся в самоизоляции, чтобы тем было не так скучно укрываться дома от коронавируса. Добровольцы выполнят заявки, соблюдая все меры предосторожности. Чтобы заказать себе чтиво, достаточно позвонить по телефону редакции: 8 (926) 205-00-41 и сообщить о своих пожеланиях.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавирусной инфекции в 49 регионах, сообщил Роспотребнадзор. Таким образом, по ситуации на понедельник в России было зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Больше всего заболевших за сутки в Москве - 591 человек. Российские лаборатории за все время с начала пандемии выполнили 758 тыс. исследований для обнаружения коронавируса. За тот же период в мире COVID-19 обнаружен у 1,27 млн человек.

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