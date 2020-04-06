Ядерная кузница: ВНИИ технической физики имени Забабахина отметил юбилей

Легендарным назвал президент России Владимир Путин ядерно-оружейный центр в уральском Снежинске и поздравил коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина с 65-летием со дня основания.

Как следует из официальной телеграммы на сайте Кремля, это предприятие - одно из самых крупных и авторитетных научно-технологических центров страны.

"За минувшие годы легендарный РФЯЦ - ВНИИТФ имени академика Забабахина внес огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, в укрепление промышленного, оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности страны", - отметил глава государства. Здесь, по его словам, стараниями нескольких поколений ученых, конструкторов, испытателей, производственных рабочих, инженеров и технологов "были созданы передовые образцы вооружения, а также воплощены в жизнь уникальные конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе".

Сегодня, когда пересмотрены режимные ограничения, сняты грифы "сов. секретно" и "особой важности" со многих документов сравнительно недавнего прошлого, к сказанному презентом России можно добавить немало впечатляющих примеров. Когда была возможность и случался повод, мы рассказывали о некоторых эпизодах и событиях на страницах "Российской газеты".

А в обобщенном виде эти достижения таковы. Более половины ядерных боеприпасов, переданных в войска и стоящих на вооружении российской армии сейчас, разработаны коллективом РФЯЦ-ВНИИТФ. Подводные силы ВМФ России оснащены ядерными боезарядами только уральской разработки. Второй по времени создания ядерно-оружейный центр нашей страны полностью обеспечил потребности ВВС и нынешних Военно-космических сил России высокоэффективными образцами ядерных авиабомб. И только здесь были созданы ядерные боеприпасы для артиллерийских и минометных систем.

Нынешний директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов о том же самом сказал по-своему.

Созданный через десять лет после окончания кровопролитной войны, коллектив института, а теперь - федерального ядерного центра "разработал и передал на вооружение десятки типов специальных зарядов и боеприпасов для оснащения РВСН, ВМФ и ВКС новым эффективным и надежным ядерным оружием".

Ракетный комплекс "Булава", созданный для вооружения стратегических подводных лодок четвертого поколения "Борей" и "Борей-А", как и большую номенклатуру вооружения для многоцелевых "Ясеней", директор поименно называть не стал. Но уже давно не секрет: для этих и других систем морского базирования ядерное оснащение создается в Снежинске.

Хотя работает центр, конечно, не в одиночку. Тут у него тесная и проверенная годами кооперация с НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург), ВНИИ автоматики имени Н.Л. Духова (Москва), и, конечно, находящимся по соседству ГРЦ имени академика В.П. Макеева в Миасе той же Челябинской области.

Так сложилось, что за 65 лет существования ядерно-оружейного центра на Урале лишь однажды, и то недолго, руководство им было сосредоточено в одних руках - директора и научного руководителя одновременно. Эту ответственность в тяжелейшие для ВНИИТФ 90-е годы был вынужден принять на свои совсем не богатырские плечи академик Евгений Николаевич Аврорин. Когда ситуацию удалось выправить, по настоянию самого Аврорина полномочия опять разделили: вновь назначенный директор, как и положено, стал занимался вопросами производственными и административными, а научный руководитель вернулся к актуальным задачам на своей половине.

Эстафету научного руководителя Евгений Аврорин принял у академика Евгения Ивановича Забабахина, чье имя носит теперь уральский ядерный центр. А Забабахин - у Кирилла Ивановича Щелкина, фронтовика, решительного и твердого в своих принципах человека, за что его очень ценил и как друга поддерживал научный руководитель всего советского Атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов.

Академика Аврорина, с которым довелось познакомиться и подружиться на рубеже 2000-х, выделяли редкая для руководителей такого уровня человечность и подчеркнутое уважение к чужому мнению. "Вполне понимаю, но согласиться не могу, - мог он сказать. - Хотите попробовать - пожалуйста. Но уже без меня".

Евгения Николаевича не стало два года назад. Научное руководство РФЯЦ-ВНИИТФ с 2012-го в руках его ученика и преемника Георгия Рыкованова.

Отдавая должное заслугам и богатому опыту своих коллег из ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородская область), уральцы идут своим путем, наращивают компетенции в смежных областях и наряду с работами по основной тематике все более активно включаются в проекты гражданского назначения. И даже начали строить первый в городе физиков храм.

Без грифа "секретно"

Самое-самое родом из Снежинска

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