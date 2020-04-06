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06.04.2020 18:38
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, сколько успела продать Seltos в России

Текст: Юрий Зубко

Компания Kia рассказала об успехах кроссовера Seltos в России. Итак, в первый месяц продаж (в марте) корейцы реализовали в нашей стране 1232 автомобиля, а количество заказов превысило 4 тысячи.

Kia уточняет, что Seltos вошел в пятерку самых популярных моделей бренда в РФ. Напомним, кроссовер можно купить от 1 099 900 рублей, топовая версия машины обойдется в 1 999 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
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У SUV на выбор сразу три двигателя, четыре трансмиссии и два типа приводов. Речь идет о двух "атмосферниках" - 1.6 и 2.0 мощностью 121-123 и 149 л.с. соответственно и турбированном 1.6 T-GDI с отдачей в 177 л.с. Система полного привода доступна только на версиях с безнаддувным мотором.

В стандартную комплектацию автомобиля входят: фронтальные и боковые подушки безопасности, помощник старта на подъёме, полный пакет электростеклоподъёмников, мультифункциональный руль, система контроля давления в шинах, аудиосистема с радио, USB и шестью динамиками. Кроссовер в базовой комплектации Classic также оснащён кондиционером, фары - галогеновые, отделка салона - тканевая, диски - стальные, на 16 дюймов.

Отметим, что накануне "РГ" сравнивала две главные новинки российского рынка - Kia Seltos и Skoda Karoq. Можете также ознакомиться с нашим тест-драйвом Seltos.

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