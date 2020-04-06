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06.04.2020 18:10
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверы Mazda CX-5 в России отзывают из-за дефектной оптики

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Очередная отзывная кампания: на этот раз под отзыв попали четырёх-пятилетние кроссоверы Mazda CX-5, у которых могут быть проблемы с работой передних ДХО или габаритных огней.

Фото: mazdausa.com
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В сервис отправляются 9 040 автомобилей указанной модели, которые были реализованы с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года. Последствия дефекта описываются следующим образом: "Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности".

Для определения неисправности необходимо сравнить VIN своей машины со списком номеров, опубликованных на сайте Росстандарта, или дождаться звонка или письма от официального представителя марки в РФ. В ходе осмотра транспортного средства специалисты примут решение о ремонте фары или её полной замене.

Ранее "РГ" сообщала об отзыве 1 автомобиля Mazda, реализованного в конце 1999 года: у седана Xedos 9 были проблемы с подушкой безопасности.

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