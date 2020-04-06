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06.04.2020 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция не намерена штрафовать москвичей за нарушения самоизоляции

Текст: Иван Петров
Перед полицейскими не стоит задача по задержанию москвичей, нарушающих режим самоизоляции (ранее введен для всех жителей столицы). Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Полиция не ставит перед собой цели задерживать граждан в городе. В общественных местах сотрудники в основном проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции", - цитирует ТАСС полицейского.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Васенин рассказал, что полицейские лишь информируют людей о сути введенных ограничительных мер, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. В дальнейшем полицейские нарушителям предлагают отправиться домой.

В то же время граждан, нарушающих предписания сотрудников Роспотребнадзора, полицейские привлекают к ответственности. "По состоянию на 5 апреля составлено уже более 160 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, допустивших нарушения связанного с соответствующими ограничениями законодательства", - сказал представитель столичного главка МВД, еще раз подчеркнув, что здесь речь идет только о тех, кому самоизоляция предписана Роспотребнадзором.

По данным ГУ МВД по Москве, во всех 160 случаях применялась статья 19​​​.4 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)". По ней предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей. Правда, недавно для нарушителей самоизоляции в Москве были введены новые штрафы - в размере 4 и 5 тысяч рублей. В столице уже есть первые оштрафованные по новым статьям.

Ранее "Российская газета" подробно рассказывала, кому грозят новые штрафы.

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