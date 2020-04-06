Полиция не намерена штрафовать москвичей за нарушения самоизоляции

"Полиция не ставит перед собой цели задерживать граждан в городе. В общественных местах сотрудники в основном проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции", - цитирует ТАСС полицейского.
Васенин рассказал, что полицейские лишь информируют людей о сути введенных ограничительных мер, призывают к сознательности, указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. В дальнейшем полицейские нарушителям предлагают отправиться домой.
В то же время граждан, нарушающих предписания сотрудников Роспотребнадзора, полицейские привлекают к ответственности. "По состоянию на 5 апреля составлено уже более 160 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, допустивших нарушения связанного с соответствующими ограничениями законодательства", - сказал представитель столичного главка МВД, еще раз подчеркнув, что здесь речь идет только о тех, кому самоизоляция предписана Роспотребнадзором.
По данным ГУ МВД по Москве, во всех 160 случаях применялась статья 19.4 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)". По ней предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей. Правда, недавно для нарушителей самоизоляции в Москве были введены новые штрафы - в размере 4 и 5 тысяч рублей. В столице уже есть первые оштрафованные по новым статьям.
Ранее "Российская газета" подробно рассказывала, кому грозят новые штрафы.