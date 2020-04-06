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06.04.2020 07:29
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Еще у семи вернувшихся из России граждан КНР подтвержден коронавирус

Коронавирус подтвержден еще у семи граждан КНР, вернувшихся из России в город Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян). Об этом сообщили в генконсульстве России в Харбине.

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Напомним, днем ранее стало известно о 13 заболевших китайских гражданах, которые также прибыли в Суйфэньхэ из России. По данным CCTV, все 20 иностранцев прилетели во Владивосток из Москвы рейсами "Аэрофлота" (SU1700, SU1702 и SU6281) 27, 29, 31 марта и второго апреля, пишет "Коммерсант". До границы они добрались на автомобилях, переходили через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 30 марта по третье апреля.

Ранее стало известно, что Китай остановил перевозку грузов через три пункта пропуска, расположенных на границе с Россией в Приморском крае: Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань. Причина остановки - неспособность китайских властей обеспечить проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока.

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