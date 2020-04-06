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06.04.2020 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморцы будут выходить из дома по смс-пропускам

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

Со вторника в Приморском крае начнет действовать пропускная система для тех, кому во время режима самоизоляции по коронавирусу нужно попасть на работу, сообщает официальный сайт правительства региона.

Фото: iStock
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Пропуском будет служить смс-сообщение, которое придет от регионального портала государственных услуг.

Тем, кому нужен пропуск, нужно выполнить несколько шагов: зайти на портал, авторизоваться через учетную запись, выбрать услугу: "Получение пропуска к месту работы", нажать кнопку "Получить услугу", выбрать свое предприятие, отправить запрос на пропуск, нажав кнопку "Отправить". Система проверит данные и вышлет в ответ смс. Разрешением можно будет пользоваться до 30 апреля.

В первую очередь речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжают работать.

Как пояснили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края, перечень компаний сейчас формируется на основании списков, представляемых профильными департаментами, агентствами и министерствами края.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции", - подчеркнул министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить: паспорт, смс-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы.

За нарушение режима власти хотят ввести систему штрафов.

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