В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43

В Бурятии официально подтверждено уже 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Между тем еще в субботу сообщалось о 35 заболевших.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 1662 человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока" город Иркутск", - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Среди инфицированных COVID-19 - восемь детей. В отделении реанимации остаются шестеро взрослых, один из них - на искусственной вентиляции легких.

В Бурятии по-прежнему действует режим полной самоизоляции. Вчера его продлили до 30 апреля.

Справка "РГ"

В России, по данным на 5 апреля, выявлено 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 355 человек, 45 людей умерли. В мире общее число заболевших достигло 1,2 миллиона человек, свыше 237 тысяч выздоровели, почти 65 тысяч скончались.