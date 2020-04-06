В Бурятии умерла пожилая женщина с диагнозом COVID-19

В инфекционной больнице Бурятии скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией.

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и перенесла инсульт, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Двусторонняя пневмония у пенсионерки усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии. Она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких", - рассказала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Также сообщается, что женщина, возможно, заразилась от брата из Иркутской области, у которого обнаружили COVID-19.

В Бурятии официально подтверждено уже 43 случая заражения коронавирусом. В республике до 30 апреля действует режим полной самоизоляции.