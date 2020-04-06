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06.04.2020 10:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов допустил ослабление ограничительных мер в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил в течение месяца ослабление ограничительных мер, продленных в Крыму до конца апреля. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

- До конца недели у нас еще острый период, - пояснил он. - Итоги будем в выходные подводить. Если эту неделю пройдем успешно, - возможно, будет ослабление режима.

Фото: iStock
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Аксенов напомнил, что продлил режима самоизоляции до 30 апреля, поскольку не хотел бы каждый раз его продлевать при неблагоприятном развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

- Но если ситуация позволит, мы его будем сокращать, - заверил глава региона.

Накануне глава Крыма внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года. По 30 апреля 2020 года жилища разрешено покидать только для похода в магазин, выгула домашних животных в ста метрах от дома и выноса мусора. Исключение сделано для работников жизненно важных предприятий, отраслевая принадлежность которых в указе уточняется отдельно.

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