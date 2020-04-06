У вернувшегося из Мексики крымчанина нашли COVID-19

В Республике Крым выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

- Крымчанин, вернулся из Мексики через Москву, все контакты отслеживаются, - отметил он. - Географически в Ялте находился, сейчас помещен в бокс.

В результате в республике выявлен всего 21 случай заболевания. По данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, под медицинским наблюдением находятся 2 936 человек, 94 человека сняты с наблюдения, поставлены 56 человек. Из больниц выписаны пять человек. В обсервации 22 человека, тяжелых больных нет.

Напомним, режима полной самоизоляции в Республике Крым продлен до 30 апреля. Одновременно расширен список предприятий, которым разрешено работать.

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