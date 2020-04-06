В Крыму из-за коронавируса отложен запуск новых пригородных поездов

В Крыму всеобщая самоизоляция и снижение пассажиропотока стали причинами переноса срока запуска новых пригородных экспресс-поездов Керчь - Симферополь и Севастополь - Евпатория. Позже будет продлен до Феодосии и маршрут рельсобуса Керчь - Анапа. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

- После нормализации эпидемиологической ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах, - заверил гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.

Маршрут Севастополь - Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта Симферополь.

Ранее указом главы Республики Крым Сергея Аксенова движение рельсовых автобусов сообщением Керчь-Анапа-Керчь приостановлено по 14 апреля. Вице-премьер Совмина РК Юлия Жукова пояснила, что поезд Керчь - Анапа является межсубъектовым, и поэтому решение о возобновлении курсирования составов должны принимать власти двух соседних регионов. Но в Краснодарском крае до 12 апреля продлен режим самоизоляции, а в РК - до 30 апреля. "Поэтому пока на этом маршруте рельсовые автобусы курсировать не будут", - сообщила Жукова.

Остальные пригородные поезда будут совершать по одному оборотному рейсу в день, чтобы доставлять на работу сотрудников жизненно важных предприятий. Действующее расписание в период ограничений и информация о дате старта новых маршрутов будет опубликована на сайте ЮППК.