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06.04.2020 14:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму из-за коронавируса отложен запуск новых пригородных поездов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ЮППК Фото: Пресс-служба ЮППК
Фото: Пресс-служба ЮППК

В Крыму всеобщая самоизоляция и снижение пассажиропотока стали причинами переноса срока запуска новых пригородных экспресс-поездов Керчь - Симферополь и Севастополь - Евпатория. Позже будет продлен до Феодосии и маршрут рельсобуса Керчь - Анапа. Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

- После нормализации эпидемиологической ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах, - заверил гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
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Маршрут Севастополь - Евпатория станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта Симферополь.

Ранее указом главы Республики Крым Сергея Аксенова движение рельсовых автобусов сообщением Керчь-Анапа-Керчь приостановлено по 14 апреля. Вице-премьер Совмина РК Юлия Жукова пояснила, что поезд Керчь - Анапа является межсубъектовым, и поэтому решение о возобновлении курсирования составов должны принимать власти двух соседних регионов. Но в Краснодарском крае до 12 апреля продлен режим самоизоляции, а в РК - до 30 апреля. "Поэтому пока на этом маршруте рельсовые автобусы курсировать не будут", - сообщила Жукова.

Остальные пригородные поезда будут совершать по одному оборотному рейсу в день, чтобы доставлять на работу сотрудников жизненно важных предприятий. Действующее расписание в период ограничений и информация о дате старта новых маршрутов будет опубликована на сайте ЮППК.

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