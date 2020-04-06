Рейтинг Мун Чжэ Ина вырос на фоне успешной борьбы с коронавирусом

Успехи властей Южной Кореи по борьбе с коронавирусом COVID-19 привели к заметному росту популярности президента страны Мун Чжэ Ина. Согласно последним опросам, его работу поддерживают более 53 процентов корейцев, что является рекордным показателем за текущий год.

Южнокорейский информационный телеканал YTN попросил местное рейтинговое агентство Realmeter провести опрос среди корейцев - узнать их мнение. Результаты показали, что деятельность Муна сейчас поддерживает 53,7 процента опрошенных, а 43,2 процента - считают, что он плохо справляется со своими обязанностями.

Если сравнивать данные предыдущих опросов, то очевидно, что рейтинг Мун Чжэ Ина снизился, когда в стране наблюдалась вспышка коронавируса (в конце февраля-начале марта) и когда многие требовали "закрыть" Корею от притока китайцев.

Затем народ в целом позитивно оценил действия властей и лидера страны, что отразилось на его рейтинге. С начала марта показатели популярности Муна неуклонно растут. Кроме того, впервые за последние полтора года разрыв между сторонниками и противниками превысил десять процентов.

В целом же следует отметить, что Мун Чжэ Ин продолжает оставаться одним из самых популярных лидеров в истории Южной Кореи. Уровень его поддержки не оказывался ниже 40 процентов, хотя в начале мая исполнится три года с момента прихода политика к власти. Для корейской политической традиции типично, что рейтинги действующих президентов драматично падают по мере их работы. Мун Чжэ Ину же пока удается удерживать хорошие показатели.

Как ожидается, эти настроения в целом помогут правящему лагерю хорошо выступить на парламентских выборах, которые состоятся уже через девять дней - 15 апреля. Выборы президента Кореи запланированы на 9 мая 2022 года.