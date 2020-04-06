Смолов объяснил, почему вернулся в Россию из Испании

Российский нападающий испанского клуба "Сельта" Федор Смолов объяснил свой отъезд на родину.

Как стало известно, Смолов, несмотря на карантин, все же сумел вернуться в Россию из Виго, где он находился на самоизоляции. Футболист опроверг сообщения о том, что он сбежал из карантина без ведома клуба.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье", - написал Смолов в Instagram.

Он поблагодарил свой клуб за понимание и отметил, что обо всех своих действиях информировал "Сельту".

"Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы, - сообщил он. - Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернутся в Виго".