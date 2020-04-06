Трамп увидел "свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом в стране. Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

По его словам, тот факт, что в Нью-Йорке наблюдается снижение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений, может быть хорошим знаком. "Может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что сделали", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Напомним, на выходных Трамп спрогнозировал, что наступившая неделя будет непростой. Он предрек стране "много смертей". Американский лидер также направил в Нью-Йорк войска для помощи в борьбе с коронавирусом.

В воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что на территории штата число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 8,3 тысячи, их общее количество превысило 122 тысячи. Количество смертей выросло с 3 565 до 4 159. При этом, третьего апреля было 630 погибших, а четвертого - 594. "Этот показатель снижается впервые в штате", - цитирует Куомо ТАСС.