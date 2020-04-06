Распоряжение главы Удмуртской Республики от 6 апреля 2020 года № 61-РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Удмуртской Республики с 28 марта 2020 года до особого распоряжения:

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, детских кружков и секций, парикмахерских, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов для массовых тренировок, горнолыжных трасс, и иных объектов, в том числе объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

2) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

4) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, продажи товаров для садоводства и огородничества, а также пунктов выдачи онлайн-заказов, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Данный подпункт не распространяется на объекты розничной торговли в части реализации строительных и сопутствующих материалов на территории Удмуртской Республики (за исключением городов Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги);

5) работу ярмарок и рынков;

6) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), за исключением находящихся в них объектов торговли, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, аптек и аптечных пунктов;

7) деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, соляриев, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Данный подпункт не распространяется на организации, оказывающие услуги массажных салонов на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, в части лечебного массажа на дому у потребителя по назначению врача.

3. Запретить курение кальянов в ресторанах, кафе, барах и иных общественных местах, в том числе доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому.

4. Допускается осуществление следующих видов деятельности:

1) деятельность по оказанию бытовых услуг (работ) населению на дому у потребителя, указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению, в том числе с условием доставки результата таких услуг (работ), при соблюдении требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также установленного порядка уведомления о выполнении таких услуг (работ);

2) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей при условии перехода на удаленный режим работы, в установленном законом порядке;

3) деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы (оказывающих услуги) по следующим направлениям деятельности: проектная деятельность, добыча нерудных материалов, производство строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования; строительство, в том числе жилищное; строительно-монтажные работы на линейных объектах, строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов; доставка строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, сопутствующих материалов; доставка нерудных материалов; капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов; технический и строительный контроль производства работ на объектах капитального строительства и строительно-монтажных работ на линейных объектах, в том числе контроль качества строительно-монтажных и других видов работ, касающихся сертификации; проведение лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; оптовая торговля строительными и сопутствующими материалами, ремонтные работы строительного оборудования, строительной и специальной техники, в том числе производство и доставка запасных частей для строительного оборудования, строительной и специальной техники; работы по обеспечению безопасности в газоснабжении и электроснабжении;

4) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих страховые медицинские услуги в системе ОМС;

5) деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по техническому и сервисному обслуживанию транспортных средств, а также услуги по мойке автомобильного транспорта;

6) деятельность системообразующих организаций, входящих в перечни системообразующих организаций российской экономики, утвержденные в установленном порядке исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, комиссиями, действующими при них, а также их дочерних обществ;

7) деятельность непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу;

8) деятельность организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой;

9) деятельность стоматологий;

10) деятельность лизинговых компаний;

11) деятельность автономного учреждения Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

12) деятельность Микрокредитной компании Удмуртского фонда развития предпринимательства;

13) деятельность Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики;

14) деятельность учреждений, подведомственных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

5. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность допускается в соответствии с пунктами 2, 4 настоящего распоряжения, обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

6. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, запланированные к проведению в период до 30 апреля 2020 года, в особенности с участием иностранных граждан до наступления более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации;

2) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

3) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

4) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 9 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей) с даты прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию;

5) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск, либо по иным личным обстоятельствам, за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, либо срока, указанного в постановлениях санитарных врачей, с даты прибытия на территорию Российской Федерации;

6) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей);

7) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

8) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

9) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Удмуртской Республике коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

10) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных комплексов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

11) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственны^, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике.

8. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Удмуртскую Республику, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по номеру телефона "горячей линии" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 8(3412)57-01-89;

2) обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, либо на срок, указанный в постановлении санитарных врачей;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций);

4) совместно проживающих в период изоляции с гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2 пункта 8 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлении санитарных врачей;

5) соблюдать постановления Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

9. С 31 марта 2020 года до особого распоряжения обязать:

1) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не распространяется на руководителей и сотрудников органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование указанных органов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам системообразующих организаций Удмуртской Республики, непрерывно действующих предприятий промышленности и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу, организаций, занимающихся лесоводством и лесозаготовкой, стоматологий, лизинговых компаний, организаций, осуществляющих техническое и сервисное обслуживание транспортных средств (за исключением автомоек), автономного учреждения Удмуртской Республики "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", Микрокредитной компании Удмуртского фонда развития предпринимательства, Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, организаций, чье нахождение на рабочем месте является обязательным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения, при наличии у перечисленных категорий работников справки, выданной их работодателем, по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики;

2) иных граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления, прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальных открытых тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, пробежек, занятий скандинавской ходьбой. Проведение индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, осуществление прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, допускается в период с 7 до 19 часов.

Разрешается передвижение по территории Удмуртской Республики, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, при наличии у граждан, указанных в настоящем подпункте, справки, выданной работодателем по форме, утвержденной Правительством Удмуртской Республики.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности;

3) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

4) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

10. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

обеспечить приостановление действия на пассажирском автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения, в автобусах пригородного сообщения льготных и бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий граждан с 31 марта по 30 апреля 2020 года с последующим восстановлением указанных льгот;

обеспечить с 31 марта по 30 апреля 2020 года приостановление продажи льготных проездных билетов гражданам, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи следования граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Удмуртской Республики, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе с оказанием услуг доставки).

11. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

12. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Удмуртской Республики, сократить межмуниципальные и муниципальные маршруты пассажирских перевозок до минимальной потребности (утренняя доставка пассажиров к месту работы и вечерняя к месту проживания).

13. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на коронавирусную инфекцию в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками коронавирусной инфекции;

6) организовать совместно с Горьковской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов, следующих по маршрутам "Москва - Ижевск", "Санкт-Петербург - Ижевск", в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

7) организовать совместно с акционерным обществом "Ижавиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в город Ижевск авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание им необходимой медицинской помощи;

8) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

9) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

10) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

14. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников и проживающих граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) ввести карантин в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан старше 50 лет и инвалидов.

15. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) запретить выезды организованных школьных групп за пределы Удмуртской Республики;

2) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

3) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания);

4) совместно с общеобразовательными организациями обеспечить самоизоляцию детей, вернувшихся на территорию Российской Федерации, на 14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлении санитарных врачей, с даты прибытия на территорию Российской Федерации.

16. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

17. Руководителям пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, а также иных санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, расположенных на территории Удмуртской Республики:

1) временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить проведение мероприятий по измерению температуры тела и изучению эпиданамнеза прибывающих граждан. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать ближайшую медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

18. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

19. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.





Приложение 1 к распоряжению Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи хозяйственные.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Компримированный природный газ.

25. Похоронные принадлежности.

26. Печатные СМИ.

27. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

28. Одежда для новорожденных.





Приложение 2 к распоряжению Главы Удмуртской Республики 18 марта 2020 года № 42-РГ

Перечень бытовых услуг

1. Ремонт машин и оборудования.

2. Ремонт электронного и оптического оборудования.

3. Ремонт прочего оборудования.

4. Деятельность специализированная в области дизайна.

5. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

6. Ремонт коммуникационного оборудования.

7. Ремонт электронной бытовой техники.

8. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря.

9. Ремонт бытовой техники.

10. Ремонт домашнего и садового оборудования.

11. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи.

12. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода.

13. Ремонт мебели.

14. Ремонт предметов домашнего обихода.

15. Ремонт часов и ювелирных изделий.

16. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

17. Ремонт одежды и текстильных изделий.

18. Ремонт одежды.

19. Ремонт текстильных изделий.

20. Ремонт трикотажных изделий.

21. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения.

22. Ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц.

23. Ремонт бытовых осветительных приборов.

24. Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки.

25. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







