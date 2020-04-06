Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киевской области. Речь идет о пожаре, возникшем 4 апреля в Котовском лесничестве.

"Поджигателем оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное производство по статье об уничтожении или повреждении объектов растительного мира УК Украины.

В результате поджога, сделанного жителем Раговки, выгорело около 5 гектаров леса, но за несколько часов этот пожар удалось потушить. Однако в других районах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС пожары, по состоянию на утро 6 апреля, продолжались. Общая территория, охваченная или окруженная огнем, превысила 100 гектар. На месте работают десятки пожарных расчетов, а также для тушения привлечена авиация. Борьба с огнем затрудняется тем, что на отдельных участках леса уровень радиации превышен в несколько десятков раз. Врио Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов намерен призвать Верховную раду ужесточить наказание за поджог травы.