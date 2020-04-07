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07.04.2020 06:40
Рубрика: В мире

Глава минздрава Новой Зеландии во время изоляции поехал на пляж

Текст: Максим Макарычев
Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк назвал себя "идиотом" после того, как грубо нарушил правила изоляции, введенные в стране, отвезя свою семью на пляж.

В четверг, 25 марта, в Новой Зеландии был введен самый строгий уровень изоляции. Однако в первые же выходные Кларк отвез свою семью на пляж Докторас-Пойнт. Это было не первое нарушение правил изоляции министром, который должен показывать пример согражданам в части соблюдения принятых норм. На прошлой неделе он проехал из дома до трассы для горных велосипедистов, сделал селфи и разместил фотографию в сети.

Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY.
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"Люди могут выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и при необходимости проезжать короткие расстояния, но мы просили сограждан избегать действий, при которых существует повышенный риск получения травм, - сказала премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн, комментируя вояж Кларка. - Министр должен был неукоснительно следовать этому правилу".

Кларк признал, что его поездка на расстояние в 20 километров от дома была "явным нарушением режима самоизоляции",и заявил, что готов подать в отставку, сообщает ВВС.

"В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом и понимаю, почему люди будут злиться на меня", - заявил Кларк. Ардерн ответила, что "при нормальных обстоятельствах, а не при чрезвычайной ситуации" Кларк был бы уволен. По ее словам, сейчас власти не могут допустить массовых сбоев в секторе здравоохранения. "По этой и только по этой причине доктор Кларк сохранит свою должность. Но он должен быть наказан, так как нарушил правила. Я лишаю его должности заместителя министра финансов и понижаю его до самого низкого уровня в нашем кабинете", - заявила премьер-министр Новой Зеландии.

Напомним, что в воскресенье главный медицинский работник Шотландии подала в отставку за то, что совершила две поездки в ее второй дом во время изоляции.

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