Глава UFC не считает Нурмагомедова виноватым в отмене боя с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт не считает Хабиба Нурмагомедова виноватым в отмене боя против Тони Фергюсона.

Глава UFC дал большое интервью TMZ, в котором высказал свое отношение к отмене главного поединка турнира UFC 249, в котором должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса его проведение оказалось под вопросом. Из-за неопределенности с местом проведения, а также вспышки заболевания в США Нурмагомедов был вынужден вернуться в Россию, откуда уже не смог отправиться на бой. Чемпион сообщил об этом в начале апреля, а Фергюсон тут же завил, что все это были лишь отговорки, чтобы не драться с ним.

"Нурмагомедов, как и многие из нас, оказался в эпицентре событий, где каждый день что-то менялось, - сказал Уайт. - Это не вина Хабиба. К такому повороту событий никто не был готов. Лас-Вегас оказался закрыт, все казино не возобновят работу минимум в течение месяца. Я не мог вообразить, что подобное может случиться".