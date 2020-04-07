Не только черный. Рассекречена внешность частного кабриолета Aurus

В Сети появились ролики, показывающие внешность и интерьер кабриолета Aurus Senat синего цвета. До сих пор российский автомобиль был замечен только в черном цвете.

Aurus Senat привезли в один из московских детейлинг-центров для технического обслуживания и нанесения керамического покрытия. Данный кабриолет является вторым непарадным экземпляром. Первый образец был построен осенью 2019 года и также предназначался для частного заказчика.

Кстати, вместо обычного сертификата ОТТС Aurus Senat Cabriolet оформлен по Свидетельству о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). На сегодняшний день уже собрано восемь кабриолетов, по три парадных авто для Москвы и Санкт-Петербурга, плюс две товарные машины.

Aurus Senat в кузове кабриолет дебютировал на параде Победы в 2019 году. Автомобиль создан на базе седана Aurus Senat, обладает двухдверным кузовом и складной матерчатой крышей с электроприводом. В кабриолет заложен "парадный" режим движения, в котором подвеска становится более "мягкой", максимальная скорость ограничивается до 20 км/ч.

По технической части Aurus Senat Cabriolet идентичен остальным автомобилям семейства Aurus. Все машины полноприводные, оснащаются гибридной силовой установкой, которая включает в себя 4,4-литровый "атмосферник" V8 мощностью 598 л.с. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатым российским "автоматом" KATE R932.

Напомним, в полном составе семейство "люксовых" автомобилей Aurus будет включать: седан S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолёт. Не исключено появление купе. Серийное производство Aurus начнётся в 2021 году на заводе Sollers в Елабуге. В данный момент машины выпускают мелкосерийно на мощностях ФГУП НАМИ в Москве. Помимо российского рынка, машины планируют поставлять за рубеж.