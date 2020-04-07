Новый Toyota Harrier переедет на платформу RAV4

Toyota Harrier четвёртой генерации может дебютировать уже этим летом. Если обстановка в мире стабилизируется и компании не придётся принимать экстраординарные меры, то кроссовер покажут в июне. Появились первые изображения новинки и интересные факты о ней.

Так, Harrier четвёртой генерации создан на платформе GA-K, что делает модель ближайшим родственником Toyota RAV4 и Camry, которые базируются на этой же "тележке".

Как сообщает Bestcarweb, к нынешним 4725 мм новый Harrier должен прибавить порядка 125 мм: в планах производителя выпуск 7-местной версии кроссовера. Ширина Harrier увеличится на 20 мм - до рафовских 1 855 мм.

Таким образом, новый Harrier сможет полноценно конкурировать с Mazda CX-8.

В моторную гамму новинки, скорее всего, войдут те же агрегаты, что доступны для RAV4: 171-сильный "атмосферник" объёмом 2.0 литра и гибрид с парой электромоторов, а вот 230-сильный турбодвигатель из линейки исчезнет.