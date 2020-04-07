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07.04.2020 12:22
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Harrier переедет на платформу RAV4

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

Toyota Harrier четвёртой генерации может дебютировать уже этим летом. Если обстановка в мире стабилизируется и компании не придётся принимать экстраординарные меры, то кроссовер покажут в июне. Появились первые изображения новинки и интересные факты о ней.

Так, Harrier четвёртой генерации создан на платформе GA-K, что делает модель ближайшим родственником Toyota RAV4 и Camry, которые базируются на этой же "тележке".

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Как сообщает Bestcarweb, к нынешним 4725 мм новый Harrier должен прибавить порядка 125 мм: в планах производителя выпуск 7-местной версии кроссовера. Ширина Harrier увеличится на 20 мм - до рафовских 1 855 мм.

Таким образом, новый Harrier сможет полноценно конкурировать с Mazda CX-8.

В моторную гамму новинки, скорее всего, войдут те же агрегаты, что доступны для RAV4: 171-сильный "атмосферник" объёмом 2.0 литра и гибрид с парой электромоторов, а вот 230-сильный турбодвигатель из линейки исчезнет.

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#Toyota