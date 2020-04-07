Обновленный Volkswagen Tiguan раскрыл тайны

Портал motor1.com обнародовал новую порцию снимков Volkswagen Tiguan, на которых обновленный кроссовер проходит тесты уже без камуфляжа.

На фото можно рассмотреть практически весь фасад за исключением нижней части матричной передней оптики, которая прикрыта вводящими в заблуждение накладками.

Человеку, незнакомому с логикой обновления, может показаться, что разработчики выделили Tiguan упрощенный диодный рисунок оптики, однако тестовые образцы рестайлинговой модели и прежде попадались папарацци, и там немецкий кроссовер демонстрировал оптику с дугообразными нижними секциями ДХО.

Задняя светотехника тестового Tiguan также заклеена специальной пленкой. Это может ввести в заблуждение обывателя. Но при рассмотрении снимков хорошо видно, что фонари снабжены крестообразными диодными элементами, которые проступают при торможении, а также диодными элементами в виде бумерангов.

Кроме того, у новинки серьезно переработаны бамперы, которые стали выглядеть более агрессивно. Спереди выделяются решетка радиатора с тремя горизонтальными планками и новым крупным логотипом и увеличенные воздухозаборники, сзади - спойлер на пятой двери и патрубки выхлопа, интегрированные в бампер.

В связи с пандемией коронавируса обновленный Tiguan представят в лучшем случае не ранее лета, в худшем - в конце года.