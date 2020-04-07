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Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине

Новости
    07.04.2020, 11:10
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новая многосерийная теледрама "И повсюду тлеют пожары" выбралась в лидеры по просмотрам среди россиян во время карантина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-кинотеатров. Премьера сериала производства Hulu с Риз Уизерспун в главной роли в России состоялась 19 марта.

Также многие онлайн-сервисы подтверждают непреходящую популярность фильма Стивена Содерберга 2011 года "Заражение", чей сюжет в течение последних недель обрёл удивительную актуальность.

Ранее рейтинги популярных среди россиян фильмов и сериалов мы публиковали здесь и здесь.

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