Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине

Новая многосерийная теледрама "И повсюду тлеют пожары" выбралась в лидеры по просмотрам среди россиян во время карантина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-кинотеатров. Премьера сериала производства Hulu с Риз Уизерспун в главной роли в России состоялась 19 марта.

Также многие онлайн-сервисы подтверждают непреходящую популярность фильма Стивена Содерберга 2011 года "Заражение", чей сюжет в течение последних недель обрёл удивительную актуальность.

Ранее рейтинги популярных среди россиян фильмов и сериалов мы публиковали здесь и здесь.