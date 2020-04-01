"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрят на карантине

Специализированный портал "КиноПоиск", аналитики которого изучили, какие фильмы и сериалы более всего интересуют сидящих на карантине россиян, обнародовал результаты исследования.

Сделав вывод: "коронавирусные" предпочтения наших соотечественников почти не отличается от "обычных", и наибольшей популярностью пользуются преимущественно новинки кинопроката и премьеры.

Впрочем, одно отличие все же есть - вышедшее в 2011 году "Заражение" Стивена Содерберга.

Лента эта пользовались у пользователей портала особым спросом в последние две недели, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта

Также в топе - "Джентльмены" Гая Ричи, чемпион отечественного проката "Холоп" - комедия Клима Шипенко, комикс "Бладшот", анимационный мюзикл "Тролли. Мировой тур", "Лед 2" с Петровым, "Человек-невидимка" с Мосс, "Отель "Белград", детектив "Достать ножи" и "оскаровские" "Паразиты".

В списке востребованных сериалов - "Колл-центр", комедийный проект Романа Волобуева "Последний министр", биографическая музыкальная мелодрама "Магомаев" с Милошем Биковичем в главной роли, "Эпидемия", "Патриот", "Содержанки", "Мир Дикого Запада", "Рик и Морти" и "Половое воспитание".

Ранее портал "Фильм Про" поделился похожим рейтингом, в котором "Заражение" заняло второе место.