Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада"

Есть такая красивая теория: действие сериалов HBO - во всяком случае, главных - разворачивается в одной и той же вселенной. В частности - "Игры престолов" и "Мира Дикого Запада".

То есть "Игры престолов" - это всего лишь один из тематических парков масштабного аттракциона. Наряду с "Римом", например.

Во втором эпизоде недавно стартовавшего третьего сезона "Мира Дикого Запада" появилось если и не подтверждение смелого предположения, то, по крайней мере, остроумный к нему комментарий.

Как и было обещано ранее, в сериале в камео мелькнули авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Они сыграли инженеров, работающих над роботом-драконом, который выглядит точно так же, как питомцы Дейенерис Бурерождённой.

Кроссовер вызвал в Сети бурю эмоций. Оптимисты даже предположили, что могут рассчитывать на альтернативный финал "Игры престолов", ведь настоящая концовка, как мы помним, пришлась по нраву далеко не всем.