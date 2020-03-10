Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада"

Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс, творческая биография которых в последние месяцы выдала череду удивительных кульбитов, появятся в камео, небольших ролях, в другом важном проекте HBO.

Речь о третьем сезоне "Мира Дикого Запада", которому на стадии анонсов прочили славу как минимум не ниже GOT.

Согласно информации EW, названных мы увидим во второй серии WW, эфир которой состоится 22 марта.

У Бениофф и Уайсс там роли двух "технарей" "зловещей корпорации Delos", той, что владеет пресловутыми парками с андроидами.

Премьера третьего сезона, часть действия которого перенесется из парков в реальный мир, - уже 15 марта (в РФ - 16).

Трейлер смотрите здесь.