Порог ипотеки для кредитных каникул могут повысить в некоторых регионах

Правительство России рассматривает возможность увеличения для нескольких регионов максимального размера ипотечного займа, в пределах которого заемщики смогут обращаться за кредитными каникулами. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он отметил, что порог в 1,5 миллиона рублей был выбран исходя из среднего размера ипотеки в большинстве российских субъектов. Но для отдельных регионов, где средний размер жилищных кредитов больше, рассматривается возможность увеличения данного порога. Среди таких регионов, в частности, могут быть Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток.

Ранее правительство России утвердило максимальные размеры кредитов, в пределах которых банки будут предоставлять кредитные каникулы. По закону о кредитных каникулах, те россияне, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, могут обратиться в банки для предоставления отсрочки платежей по кредитам, выданным до вступления закона в силу. Но сделать это нужно не позднее 30 сентября 2020 года. Закон начал действовать с третьего апреля 2020 года.

Ипотечным заемщикам может устанавливаться льготный период в 30 дней со дня выдвижения требования по ипотечным кредитам.