Жилой дом в Орехово-Зуеве восстановят после взрыва газа

Решение о восстановление принято администрацией городского округа после получения результатов исследования здания. Полное техническое обследование пятиэтажной хрущевки в Орехово-Зуево, которая пострадала от взрыва газа 4 апреля, было проведено специалистами ВНИИ ГОЧС МЧС России.

В результате после обследования с помощью диагностического комплекса "Стрела-П" и было дано заключение: третий и четвертый подъезды вообще не пострадали, а первый и второй подъезды признаны аварийными, но подлежащими восстановлению.

Как сказано на сайте ведущего НИИ системы МЧС России, через 3 месяца после капитальных ремонтно-восстановительных работ специалисты ВНИИ ГОЧС проведут повторные динамико-геофизические и геодезические исследования этого здания.

Напомним, в результате взрыва газа пострадали в общей сложности 10 человек, трое из которых погибли.

Все пострадавшие получат выплаты. Семьи погибших получат 1 миллион рублей, граждане, попавшие в больницу - 500 тысяч. Глава округа также отметил, что Минсоцразвития выплатит до 30 тысяч рублей каждому пострадавшему члену семьи и до 50 тысяч рублей тем, кто живет один.

"Это будет зависеть от того, какой ущерб", - пояснил чиновник.

Еще жители могут рассчитывать и на выплаты из областного бюджета.

"Мы выплатим порядка 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 120 тысяч - на каждого одиноко проживающего", - приводит пресс-служба областного правительства слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Вернуться в свои квартиры жители двух непострадавших подъездов смогут уже к Пасхе, то есть до 20 апреля. А жители первых двух подъездов смогут планировать возвращение к октябрю. До этого срока им будет предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице.