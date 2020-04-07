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07.04.2020 05:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 50 человек.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 1771 человек, все лабораторно обследованы. У четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализа были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", город Иркутск", - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы находятся 99 человек, в том числе 48 заразившихся COVID-19. Среди инфицированных - 11 детей, в реанимации лежат пятеро взрослых. Вчера скончалась пожилая женщина, находящаяся на аппарате ИВЛ.

В регионе до 30 апреля действует режим полной самоизоляции.

По данным на 6 апреля, в России зарегистрировано 6343 случая заболевания, 406 человек человек выздоровели, 47 скончались. По всему миру число инфицированных COVID-19 выросло до 1,3 миллиона человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Распространение коронавируса COVID-19

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