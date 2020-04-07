В ЕАО опровергли сообщение о заваренной из-за COVID-19 двери подъезда

Полиция Еврейской автономной области опровергла распространяемое в мессенджерах сообщение. В нем говорится, что дверь подъезда одного из домов в Биробиджане заваривают из-за жильца, у которого предварительно выявили коронавирус.

"Данная информация не соответствует действительности. По факту ее распространения сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полиции напомнили, что за распространение подобных фейков предусмотрена административная ответственность по статье 13.15 КоАП РФ. Виновного могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Сейчас в ЕАО официально подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще у одной девушки - жительницы Биробиджана - первый тест показал положительный результат. Из-за этого подъезд, в котором она живет, изолировали на карантин, а ее саму положили в больницу.