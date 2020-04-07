Барк "Седов" в кругосветке зашел на Маврикий

Самый большой в мире учебный парусник - барк "Седов", находящийся в кругосветной экспедиции, 7 апреля прибыл на рейд Порта-Луи (Республика Маврикий).

Как сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, стоянка в островном государстве будет кратковременной, барк пополнит запасы топлива без захода в порт. Это позволит максимально исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при приеме топлива на судно.

Существенные коррективы в график и формат проведения кругосветки внес коронавирус. До этого в таком же режиме, без схода экипажа и практикантов на берег и доступа гостей на борт, прошли стоянки "Седова" и фрегата "Паллада" в Кейптауне, "Крузенштерна" - в Лас-Пальмасе.

По плану, следующим портом захода барка "Седов" станет Сингапур - один из четырех крупнейших портов планеты. Заход в порт Мумбай, предполагавшийся графиком экспедиции первоначально, исключен из маршрута "Седова" с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса в Индии.

Изменил маршрут и "Крузенштерн". Выйдя из порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария после четырехдневной стоянки, барк взял курс на черноморский порт Новороссийск. Из маршрута плавания исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль).

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.