Российский автобизнес потеряет 340 млрд рублей

Аналитики Авто.ру подсчитали, во сколько обойдётся простой автомобильных предприятий и дилерской сети, если следовать по сценарию карантинного режима до 30 апреля. В таком случае российский автобизнес может потерять до 340 миллиардов рублей.

В компании отметили, что подсчёт убытков производился с учётом средних цифр по продажам новых машин и автомобилей с пробегом, а также стоимости оказания дилерами сервисных и кредитных услуг.

На самом деле ущерб в 340 миллиардов рублей выглядит вполне реальным. К примеру, глава КамАЗа Сергей Когогин назвал сумму в 2 миллиарда рублей - во столько компании обходится неделя простоя.

Напомним, что КамАЗ наряду с рядом других автопроизводителей возобновил работу с 6 апреля.

Ранее "РГ" сообщала, что европейский автопром по истечению карантина может потерять около 100 миллиардов долларов.