Автопроизводители не досчитаются 100 млрд долларов из-за карантина

Financial Times со ссылкой на отчёт AutoAnalysis сообщает о крайне мрачном прогнозе для автопроизводителей: они не досчитаются 100 миллиардов долларов прибыли, если карантин будет продлён до конца апреля 2020 года.

Напомним, что европейские заводы, выпускающие автомобили и компоненты для них, закрыты на карантин, который продлён до 30 апреля. Аналогичная ситуация складывается в Северной Америке. Отметим, что большинство предприятий переориентировались на выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких для обеспечения жизненно необходимого оборудования больниц.

По расчётам AutoAnalysis, каждая следующая неделя простоя предприятий и дилерской сети обойдётся европейским автопроизводителям в 8 миллиардов евро, североамериканским - в 7.5 миллиардов долларов. Поэтому к началу мая убыток компаний в обозначенных регионах составит 66 млрд евро и 52 млрд долларов соответственно.

В России же ситуация пока менее пессимистичная: с 6 апреля большинство автопроизводителей, такие как КамАЗ, АвтоВАЗ, "Группа ГАЗ", Mazda Sollers, Mercedes-Benz, возобновили работу.