Концерн PSA займется выпуском аппаратов ИВЛ

Во Франции, которая также оказалась под ударом коронавируса, столкнулись с нехваткой аппаратов ИВЛ. В этой стране, напомним, зарегистрировано 45 183 случаев заболевания. Правительство республики обратилось к группе PSA с просьбой обеспечить поставку 10 тысяч аппаратов ИВЛ за 50 дней - с начала апреля до середины мая.

С 22 марта инженеры Groupe PSA привлечены к выполнению этой задачи. Автомобильный концерн создал специальный цех на заводе в Пуасси, где работают 50 добровольцев, чтобы ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке Air Liquide Medical Systems в Антони.

В то же время отмечается, что эта задача потребует значительных усилий от 100 компаний-партнеров, которые должны обеспечить поставку 300 компонентов, необходимых для производства медицинского оборудования.

Ранее, напомним, Дональд Трамп обязал General Motors переключиться на выпуск аппаратов ИВЛ. Глава государства апеллировал к закону об оборонном производстве от 1951 года. В нем зафиксированы "расширенные полномочия властей над частными секторами экономики для выпуска товаров, необходимых для национальной обороны".

Позже президент США заявил, что за три месяца в стране выпустят около 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом американцы готовы поделиться ИВЛ и с другими странами.