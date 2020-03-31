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31.03.2020 18:23
Рубрика: Легковые авто

Концерн PSA займется выпуском аппаратов ИВЛ

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба PSA. Фото: Пресс-служба PSA.
Фото: Пресс-служба PSA.

Во Франции, которая также оказалась под ударом коронавируса, столкнулись с нехваткой аппаратов ИВЛ. В этой стране, напомним, зарегистрировано 45 183 случаев заболевания. Правительство республики обратилось к группе PSA с просьбой обеспечить поставку 10 тысяч аппаратов ИВЛ за 50 дней - с начала апреля до середины мая.

С 22 марта инженеры Groupe PSA привлечены к выполнению этой задачи. Автомобильный концерн создал специальный цех на заводе в Пуасси, где работают 50 добровольцев, чтобы ускорить процесс производства центрального блока системы, который будет доставлен в Air Liquide для сборки и окончательной проверки на промышленной площадке Air Liquide Medical Systems в Антони.

Фото: Борис Захаров/РГ
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В то же время отмечается, что эта задача потребует значительных усилий от 100 компаний-партнеров, которые должны обеспечить поставку 300 компонентов, необходимых для производства медицинского оборудования.

Ранее, напомним, Дональд Трамп обязал General Motors переключиться на выпуск аппаратов ИВЛ. Глава государства апеллировал к закону об оборонном производстве от 1951 года. В нем зафиксированы "расширенные полномочия властей над частными секторами экономики для выпуска товаров, необходимых для национальной обороны".

Позже президент США заявил, что за три месяца в стране выпустят около 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом американцы готовы поделиться ИВЛ и с другими странами.

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#Peugeot #Citroen