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06.04.2020 13:10
Рубрика: Российский автопром

Автопроизводители возобновляют работу в России

Текст: Борис Захаров
Крупнейшие автопроизводители, приостановившие свою деятельность с 30 марта на фоне распространения коронавируса, возобновили работу после принятия соответствующих мер предосторожности. В числе перезапустивших конвейер - КамАЗ, АвтоВАЗ, "Группа ГАЗ", Mazda Sollers, Mercedes-Benz.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Впрочем, согласно тем же сообщениям, в некоторых случаях производство возобновлено не в полной мере. Так, на АвтоВАЗе 6 апреля вернулись к работе подразделения, связанные с разработкой новых проектов, учетом и отчетностью, а также охраной труда и безопасностью.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Сообщается также, что в соответствии с постановлением № 212 правительства Самарской области от 3 апреля АвтоВАЗ как системообразующее предприятие продолжает разрешенную законодательством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе завода Mazda Sollers во Владивостоке, 98% от числа офисных сотрудников работают в дистанционном режиме, соблюдая режим самоизоляции. На рабочих местах находится производственный персонал, соблюдаются все меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

Что касается "Группы ГАЗ", в понедельник возобновили работу входящие в Группу Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода. Во всех случаях соблюдаются повышенные меры предосторожности, необходимых в эпидемиологический период.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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С 6 апреля начало работать также заготовительное производство Горьковского автозавода. Разумеется, на всех автосборочных предприятиях, вновь приступившим к работе, соблюдаются меры профилактики коронавируса: контролируется состояние здоровья сотрудников, организована тщательная дезинфекция всех производственных и бытовых помещений. Заводские центры медицинской профилактики и здравпункты работают в усиленном режиме.

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#Lada #Mercedes-Benz #ГАЗ #КамАЗ