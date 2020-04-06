Автопроизводители возобновляют работу в России

Впрочем, согласно тем же сообщениям, в некоторых случаях производство возобновлено не в полной мере. Так, на АвтоВАЗе 6 апреля вернулись к работе подразделения, связанные с разработкой новых проектов, учетом и отчетностью, а также охраной труда и безопасностью.

Сообщается также, что в соответствии с постановлением № 212 правительства Самарской области от 3 апреля АвтоВАЗ как системообразующее предприятие продолжает разрешенную законодательством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В свою очередь, как сообщили в пресс-службе завода Mazda Sollers во Владивостоке, 98% от числа офисных сотрудников работают в дистанционном режиме, соблюдая режим самоизоляции. На рабочих местах находится производственный персонал, соблюдаются все меры, чтобы не допустить распространение инфекции.

Что касается "Группы ГАЗ", в понедельник возобновили работу входящие в Группу Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода. Во всех случаях соблюдаются повышенные меры предосторожности, необходимых в эпидемиологический период.

С 6 апреля начало работать также заготовительное производство Горьковского автозавода. Разумеется, на всех автосборочных предприятиях, вновь приступившим к работе, соблюдаются меры профилактики коронавируса: контролируется состояние здоровья сотрудников, организована тщательная дезинфекция всех производственных и бытовых помещений. Заводские центры медицинской профилактики и здравпункты работают в усиленном режиме.