Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни

Россияне, работающие с 4 по 30 апреля, которые объявлены нерабочими днями, получат обычную, а не повышенную зарплату, сообщила пресс-служба Роструда.

"Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", - отметили в ведомстве.

Принцип оплаты труда не меняется. Если работник получает оклад, то месячная заработная плата остается неизменной. Тем, чья работа оплачивается сдельно, за нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такая мера введена для сдерживания распространения коронавируса в России.

Во многих регионах страны введен режим всеобщей самоизоляции. Россияне могут покидать место жительства только в специально оговоренных случаях.