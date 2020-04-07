Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.04.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата начала продаж

Текст: Валерий Карташов

Месяц назад АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Xray Cross с приставкой Instinct. Теперь стала известна цена новой версии.

Как сообщает один из московских дилерских центров марки Lada, стоимость Lada Xray Cross Instinct составляет 1 042 900 рублей. Тем самым новая модификация модели будет самой дорогой в линейке автомобилей семейства Lada Xray.

Фото: www.auto.ru
Lada Priora продают по цене новой люксовой Vesta

У дилера уже есть четыре товарные машины. Одна окрашена в фирменный золотисто-охристый цвет "Янтарь", остальные в новую яркую эмаль "Лазурно-синий".

Все экземпляры оснащаются бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Lada Xray Cross Instinct с пятиступенчатой механической коробкой передач и "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. будет стоит 992 900 рублей.

Аналогичные версии Lada Xray Cross в топовом исполнении Luxe-Prestige предлагаются за 988 900 рублей и 938 900 рублей соответственно. Выходит, что доплата за новую комплектацию составляет 54 тысячи рублей. Продажи Xray Cross Instinct начнутся сразу после завершения карантина (30 апреля). Тогда по всей стране возобновится работа дилерских центров.

Фото: www.wroom.ru
Катафалк по-вазовски: неизвестный универсал Lada "Марина"

Напомним, внешне "модный" Xray Cross отличается черной глянцевой крышей, черными корпусами боковых зеркал, черными колесными дисками с алмазной шлифовкой. Внутри появилась специальная обивка сидений, черные глянцевые ручки закрывания дверей, лакированные передняя консоль и основание подлокотника.

Также на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Instinct, на порогах присутствуют накладки с названием комплектации.

Наконец, самый дорогой Xray Cross оснастят новым 8-дюймовым экраном с платформой "Яндекс.Авто". Помимо этого, для мультимедийной системы доступна поддержка сервисов Apple Car Play и Android Auto и функция голосового управления.

#Lada