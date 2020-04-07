Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось

Новости

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны 08:33
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса 08:26
Магаданские учителя сочинили "Песню на удаленке" 08:13
Генконсульство КНР во Владивостоке передало "РГ" 1000 масок 08:12
В Москве воздух прогреется до +8 градусов 08:10
Получить сведения о недвижимости стало проще 08:09
Видео: машины столкнулись, потерявшись в облаке пыли 08:00
Порог ипотеки для кредитных каникул могут повысить в некоторых регионах 07:59
Убийца известного словацкого репортера получил 23 года тюрьмы 07:57
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель 07:45
Посольство РФ в Японии помогает россиянам вернуться на родину 07:31
В США прожившие вместе 50 лет супруги умерли в один день от коронавируса 07:30
В Китае впервые с января за сутки нет ни одной смерти от коронавируса 07:23
В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом 07:02
Глава минздрава Новой Зеландии во время изоляции поехал на пляж 06:40
Крупнейший готический собор в мире станет госпиталем для больных COVID-19 06:23
В Нижний Новгород спецрейсом вывезли россиян из Бангладеш 06:10
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии 05:54
В Хабаровском крае выросло число больных COVID-19 в тяжелом состоянии 05:41
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 50 05:29
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса 05:27
Три жителя Сахалинской области вылечились от коронавируса 05:17
В Приморье начали дезинфицировать такси и автобусы 05:03
Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев 04:52
Трамп заявил о возможности второй волны денежных выплат американцам 04:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 07:40
Рубрика: В мире

Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось

Борис Джонсон в реанимации
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Фото: AFP/Tolga AKMEN Фото: AFP/Tolga AKMEN
Фото: AFP/Tolga AKMEN

Глава британского правительства был госпитализирован в лондонский госпиталь Сент-Томас вечером в воскресенье. В первой половине понедельника он был на видеосвязи со своим правительством, а к вечеру того же дня почувствовал резкое ухудшение своего самочувствия. По рекомендации лечащих Джонсона врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи сочли необходимым переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
В Британии появляются слухи о серьезных проблемах со здоровьем Джонсона

Елизавета Вторая была незамедлительно проинформирована канцелярией на Даунинг стрит, 10, об ухудшении состоянии здоровья ее премьер-министра. Сам Борис Джонсон попросил своего министра иностранных дел Доменика Рааба замещать его "при необходимости" на посту главы правительства.

Это сообщение вызывает в стране самую серьезную тревогу, с учетом того, что еще в воскресенье премьер-министр чувствовал себя вроде как более-менее терпимо. В понедельник утром он даже настаивал по видеосвязи, что готов будет дистанционно участвовать в управлении страной. Основными симптомами заболевания премьер-министра были лишь длившаяся на протяжении десяти дней повышенная температура и общая усталость. Состояние 55-летнего Бориса Джонсона резко ухудшилось в понедельник вечером.

Ситуация в Британии становится тем самым чрезвычайно серьезной. Стране, которая сегодня переживает пик эпидемии, необходимо иметь стабильное руководство и надежную стратегию борьбы с коронавирусом. Как справедливо отметила ведущий политический обозреватель BBC Лора Кюнссберг, тот факт что премьер-министр страны находится в отделении интенсивной терапии меняет абсолютно все. Сегодняшняя ситуация с разрастающейся день ото дня эпидемией коронавируса, требует исключительно скоординированных действий всех государственных структур. Тяжелое состояние здоровья главы правительства в эти тяжелые дни ставит Британию в еще более тяжелое положение.

Остается надеяться, что Борис Джонсон, который никогда не падает духом и никогда не сдается, выдюжит. И что вместе с ним выдюжит и его страна.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния