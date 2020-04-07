Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось

В понедельник вечером, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.

Глава британского правительства был госпитализирован в лондонский госпиталь Сент-Томас вечером в воскресенье. В первой половине понедельника он был на видеосвязи со своим правительством, а к вечеру того же дня почувствовал резкое ухудшение своего самочувствия. По рекомендации лечащих Джонсона врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи сочли необходимым переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

Елизавета Вторая была незамедлительно проинформирована канцелярией на Даунинг стрит, 10, об ухудшении состоянии здоровья ее премьер-министра. Сам Борис Джонсон попросил своего министра иностранных дел Доменика Рааба замещать его "при необходимости" на посту главы правительства.

Это сообщение вызывает в стране самую серьезную тревогу, с учетом того, что еще в воскресенье премьер-министр чувствовал себя вроде как более-менее терпимо. В понедельник утром он даже настаивал по видеосвязи, что готов будет дистанционно участвовать в управлении страной. Основными симптомами заболевания премьер-министра были лишь длившаяся на протяжении десяти дней повышенная температура и общая усталость. Состояние 55-летнего Бориса Джонсона резко ухудшилось в понедельник вечером.

Ситуация в Британии становится тем самым чрезвычайно серьезной. Стране, которая сегодня переживает пик эпидемии, необходимо иметь стабильное руководство и надежную стратегию борьбы с коронавирусом. Как справедливо отметила ведущий политический обозреватель BBC Лора Кюнссберг, тот факт что премьер-министр страны находится в отделении интенсивной терапии меняет абсолютно все. Сегодняшняя ситуация с разрастающейся день ото дня эпидемией коронавируса, требует исключительно скоординированных действий всех государственных структур. Тяжелое состояние здоровья главы правительства в эти тяжелые дни ставит Британию в еще более тяжелое положение.

Остается надеяться, что Борис Джонсон, который никогда не падает духом и никогда не сдается, выдюжит. И что вместе с ним выдюжит и его страна.