Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В частности, на лондонской бирже ICE на 4:50 мск нефть дорожала на 3,24% до 34,1 доллара за баррель. Цена на нефть WTI по фьючерсным контрактам находилась на отметке 27,2 доллара за баррель.

Нефтяные котировки повышаются на фоне ожидаемых 9 апреля переговоров министров стран, входящих в ОПЕК+, в формате видеосвязи. Совещание должно было состояться 6 апреля.

Сделка ОПЕК+ предполагала ограничение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией для стабилизации цен на нефть. Но 31 марта 2020 года стороны не пришли к соглашению о дальнейшем продлении сделки. В результате, цены на нефть резко упали. Повлияло также снижение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.