Ближе к полудню 7 апреля пришла новость хорошая. Борис Джонсон заверил лечащих его врачей и граждан своей страны, что ничего особо серьезного с ним не случилось, что он не пал духом и находится в приподнятом настроении. Самое страшное, что ожидали его врачи - воспаления легких или, еще того хуже, коллапса легких - не случилось. Таким образом можно ожидать, что кризис будет пройден Джонсоном довольно скоро.

В настоящее время Британией "рулит" министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Раад. Что касается прогнозов о полном выздоровлении Джонсона, то пока лечащие его врачи воздерживаются от указания даты хотя бы потому, чтобы не сглазить.

Между тем британцам известно, что их премьер, невзирая на излишний вес, всегда был заядлым спортсменом. Бегун и страстный велосипедист, Джонсон, будучи мэром Лондона, передвигался исключительно на двух колесах. Своей спортивностью он немало удивлял наблюдавших его врачей.

Поэтому есть все основания полагать, что удивит он и врачей, и страну своей мужественной борьбой с коронавирусом. И выйдет как всегда победителем.