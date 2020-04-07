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07.04.2020 18:29
Рубрика: В мире

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь. В понедельник вечером его состояние резко ухудшилось и он был помещен в палату интенсивной терапии лондонского госпиталя Сент-Томас. На случай коллапса легких были приведены в готовность аппараты искусственного дыхания. Дыхание от столь скверной новости затаила и вся Британия.

Ближе к полудню 7 апреля пришла новость хорошая. Борис Джонсон заверил лечащих его врачей и граждан своей страны, что ничего особо серьезного с ним не случилось, что он не пал духом и находится в приподнятом настроении. Самое страшное, что ожидали его врачи - воспаления легких или, еще того хуже, коллапса легких - не случилось. Таким образом можно ожидать, что кризис будет пройден Джонсоном довольно скоро.

В настоящее время Британией "рулит" министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Раад. Что касается прогнозов о полном выздоровлении Джонсона, то пока лечащие его врачи воздерживаются от указания даты хотя бы потому, чтобы не сглазить.

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Между тем британцам известно, что их премьер, невзирая на излишний вес, всегда был заядлым спортсменом. Бегун и страстный велосипедист, Джонсон, будучи мэром Лондона, передвигался исключительно на двух колесах. Своей спортивностью он немало удивлял наблюдавших его врачей.

Поэтому есть все основания полагать, что удивит он и врачей, и страну своей мужественной борьбой с коронавирусом. И выйдет как всегда победителем.

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