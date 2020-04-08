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08.04.2020 11:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ поделился архивными фото в честь 50-летнего юбилея

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ готовится отмечать полувековой юбилей: 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошла первая партия "Жигулей", состоящая из шести автомобилей ВАЗ-2101.

На АвтоВАЗе относятся к ВАЗ-2101 с трепетом, так это не только первая модель, вставшая на конвейер завода, но самый массовый автомобиль в истории отечественной автомобильной промышленности. В народе "ноль-первый" прозвали "копейкой", но вазовцы этого не приемлют и именуют более ласково - "единичкой".

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В честь юбилея АвтоВАЗ опубликовал архивные фотографии, на которых показаны первые шесть ВАЗ-2101, положивших начало выпуску автомобилей в Тольятти, испытания "единички", конвейер прошлых лет.

Однако торжественные мероприятия в Тольятти, посвящённые 50-летию АвтоВАЗа, могут быть отложены в связи с введённым в стране режимом самоизоляции. Ситуация с COVID-19 в Самарской области стабильная - новых случаев нет, поэтому заводу разрешили возобновить производство со строгим соблюдением профилактических мероприятий.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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