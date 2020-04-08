Белорусские и российские ученые завершают выполнение союзной программы "Комбикорм-СГ"

Уникальную технологию производства электроэнергии из отходов животноводства, пищевой промышленности и тому подобного "вторсырья" разработали ученые Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАНБ.

У комбикорма для осетровых рыб есть одна особенность: он должен плавать в воде не менее 20 минут и не разрушаться два часа. Виталий Повиварчик

Она позволяет перерабатывать эти бросовые субстанции в высококалорийный горючий газ. При его сжигании в газомоторной установке вырабатывается электричество. Такая установка мощностью 250 киловатт уже используется в Пуховичском районе. Помимо тепла и электричества на выходе получается и ценное органическое удобрение. Проект стал важной составной частью союзной научно-технической программы "Комбикорм-СГ".

- Сейчас в Беларуси действуют 34 подобные установки, из них 28 в сельском хозяйстве, - комментирует заведующий лабораторией НПЦ Николай Капустин. - Сырья же достаточно примерно для 800. Наша технология позволяет использовать имеющиеся ресурсы наиболее полно. Благодаря этому ею заинтересовались в тех регионах России, где в биогазе из отходов животноводства видят реальную альтернативу природному газу.

Всего ученые и инженеры НПЦ выполняют четыре крупных мероприятия в соответствии с союзной программой. В этом году она завершается. Насколько достигнутые результаты соответствуют планам? Недавно этот вопрос обсуждался на совместном заседании коллегий аграрных министерств Беларуси и России. Проделанная работа получила высокую оценку.

Одна из задач - создание рецептуры комбикормов для выращивания ценных пород рыб

- Программа "Комбикорм-СГ" является продолжением союзной программы "Комбикорм", завершившейся ранее, - поясняет профессор Владимир Передня. - И фактически дополняет ее. Так, в ходе выполнения предыдущей были разработаны технология и оборудование для производства комбикормов для крупного рогатого скота и свиней. Сейчас мы завершаем создание аналогичной рецептуры и оборудования по изготовлению легкоусвояемого комбикорма для молодняка крупного рогатого скота.

Как рассказал ученый, задача очень важная. Ведь от того, насколько грамотно выкармливается молодняк, в будущем зависят удои, получаемые от коровы. Если эту задачу объяснить коротко и популярным языком, нужно добиться того, чтобы теленок через неделю после рождения мог питаться растительным кормом. Для этого входящее в него зерно нужно подвергнуть глубокой термической обработке. Также в комбикорм добавляют сухое молоко, молочную сыворотку - соответствующие рецептуры ученые уже разработали.

Комплект оборудования для производства "телячьего" комбикорма изготовлен на одном из предприятий Бреста. Оно способно выпускать 700 килограммов продукции в час. Вскоре начнется его монтаж в экспериментальной базе НАН Беларуси "Заозерье", и в августе будет изготовлена первая партия кормов для молодняка. Предполагается, что они обойдутся на 30-40 процентов дешевле импортных аналогов.

А в Пинском зверохозяйстве идет монтаж оборудования по производству комбикормов для норок - это еще один пункт программы "Комбикорм-СГ".

- В себестоимости пушнины до 50-70 процентов приходится на корма, поэтому задача их удешевления при сохранении питательных свойств очень важна, - излагает суть проблемы старший научный сотрудник НПЦ по механизации сельского хозяйства Иван Гаркавый. - Мы разработали исходя из этого уникальную технологию и оборудование по переработке в корма отходов пищевой промышленности. В этом квартале планируем получить первую продукцию.

Еще одно направление союзной программы - создание рецептуры комбикормов для выращивания ценных пород рыб и разработка соответствующего оборудования. Партнеры белорусских специалистов при решении этих задач - ученые Всероссийского НИИ комбикормовой промышленности. Идет регулярный и плодотворный обмен идеями и техническими решениями. В результате создается унифицированное и высокопроизводительное импортозамещающее оборудование. Первые образцы уже изготовлены и будут опробованы в этом году.

Кстати, особенностью комбикорма для форели и осетровых рыб является то, что он должен плавать в воде не менее 20 минут и не разрушаться два часа.