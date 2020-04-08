Беловежская пуща: Прогулка длиною в несколько десятков тысяч лет

Воспользоваться в очередной раз комфортом машины времени, правда, с трансмиссией только заднего хода, предлагают ценителям заповедной Беловежской пущи его попечители. За один день любознательные путешественники смогут пройтись по тропинкам каменного века, отдохнуть на стоянке у костра бронзового, а затем заглянуть в дебри неолита.

И все это всего в 350 километрах от белорусской столицы, где в эти дни начался очередной этап строительства археологического музея под открытым небом, дебютный показ которого состоялся еще летом прошлого года.

Поселение древнего человека, о котором уже как-то рассказывал "СОЮЗ", спроектировано в пойме реки Правая Лесная. К ней от главного входа в национальный парк ведет насыпная дорога, которая, петляя, переходит в деревянную мостовую. Чуть дальше тропинка упирается в укрепленное городище, окруженное со всех сторон рвами с водой, сторожевой башней, увенчанной частоколом деревянной стены и входными десятиметровыми воротами.

Музейный комплекс удачно вписался в урочище Горы около деревни Каменюки, подтверждают многочисленные туристы. Именно здесь параллельно с научными изысканиями на уже исследованных участках памятника археологии строители и воссоздают стоянку древнего человека: жилые и хозяйственные постройки, соответствующие истории и культуре каждого периода. По археологическим данным, в частности, было воссоздано укрепленное городище, которое относится к VIII веку до нашей эры - V веку нашей эры. Вслед за ним появились древнегерманское подворье и поселение славян II-IV и V-IX веков нашей эры. Вскоре и они откроют свои двери для посетителей.

Предполагается, что в перспективе новый туристический объект будет включать в себя семь музейных комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья, информирует БЕЛТА.

Проводит археологические исследования экспедиция Института истории НАН Беларуси. А помогают им сотрудники национального парка и студенты Брестского государственного университета. Дружной командой энтузиастов, поясняет агентство, уже выявлено несколько тысяч различных артефактов, в том числе уникальных для европейской археологии.

Удивление, например, вызвала у археологов находка "скифского бронзового наконечника стрелы V-IV веков до нашей эры, которая доказывает вовлеченность в скифский мир местные территории", - уверен заместитель директора Института истории Вадим Лакиза.

Вызывают живой интерес, по его словам, и фрагменты боевого ладьевидного топора, треугольные кремниевые наконечники стрел и кремниевые шлифованные топоры культуры шнуровой керамики. Все это, пояснил ученый, доказывает, что территория пущи была включена в ареал расселения древних индоевропейцев. Очень важными в научном плане являются и находки фрагментов посуды тшинецкой культуры - позднего бронзового века.

Предстоит следопытам расшифровать и еще одну уникальную находку - клад из 10 кремневых пластинок -нуклеусов. "Спрятанные предками несколько тысяч лет назад, они стали достоянием современной белорусской археологии", - пояснил Лакиза.

Кстати, в Беловежской пуще, которая стала охранным заповедником еще более 600 лет назад, существует и эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей, других обитателей парка. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя XIX века. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 км.