BMW: электротяга - не повод отказываться от больших "ноздрей"

Существует мнение, что в будущем решётка радиатора станет атавизмом, так как в случае с электрокарами этот элемент работает против машины. В BMW готовы с этим яростно спорить.

Если для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания "гриль" является не просто паззлом в общей мозаике дизайна, а выполняет функциональную роль, то электромобилю охлаждение подкапотного пространства не требуется.

Поэтому наблюдается тенденция отказа от решётки радиатора на авто с электрической тягой: во-первых, как мы отметили, нечего охлаждать, во-вторых, решётка ухудшает аэродинамику, снижая тем самым запас хода.

Домагой Дюкеч, шеф-дизайнер BMW, заявил, что решётка в виде двух "почек" останется в любом случае, а к её размерам, которые не высмеял только ленивый, люди привыкнут.

Дюкеч в беседе с Autoblog объясняет свою позицию тем, что решётка на автомобилях BMW - характерный элемент дизайна, являющийся идентификационным: "Если мы оглянемся назад, вернёмся в то время, когда двойная решётка BMW начинала своё развитие, то увидим, что между ней и "грилями" машин других брендов была большая разница. Посмотрите на Rolls-Royce: решётка там повторяет очертания радиатора! Вы думаете, что разделять решётку так, как это сделала в своё время BMW, является самым эффективным решением во всех отношениях? Конечно же, нет! Всё дело - в эстетике".

Фото: Пресс-служба BMW.

Шеф-дизайнер также рассказал, что бренд больше не будет работать по старой схеме, в которой есть три столпа: основные модели, их "заряженные" модификации M и электрифицированное семейство i.

"В наше время такая стратегия не является оптимальной. Мы больше не хотим, чтобы на левом плече были основные модели, выступающие в качестве ангела, а на правом сидели дьяволы в лице M-версий - хватит создавать три вселенные, в каждой из которых свои персонажи. У покупателей моделей 4 Series, M4 и готовящегося к выходу i4 есть одна общая черта - они любят BMW".

Таким образом Дюкеч подвёл к тому, что решётка радиатора, являющаяся неотъемлемой чертой BMW, должна быть на каждой из машин бренда.

Что касается размера, то и тут Домагой Дюкеч высказал своё авторитетное мнение: "Некоторым и правда не нравится размер "почек", образующих решётку, но в то же время мы часто слышали, что BMW как будто не хватает уверенности в себе, как некоторым брендам, где решётка простирается практически от края до края передней части машины. В общем, те, кто любит BMW, в конечном счёте примут то, что мы предлагаем, а критика в основном исходит от тех, кто не является нашим клиентом".