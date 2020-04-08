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08.04.2020 14:39
Рубрика: Легковые авто

Что случилось с авторынком России на самом деле: опубликован отчет АЕБ

Текст: Константин Руссов
Ассоциация европейского бизнеса долго подсчитывала результаты продаж новых автомобилей в России. Это связано не только со сложной ситуацией или каким-то бумом продаж, вызванного теми или иными причинами, а объёмом работы: АЕБ рассказала, как обстоят дела не только по итогам марта, но и по итогам первого квартала.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Если верить АЕБ, то отчёт, опубликованный накануне "Автостатом", не совсем корректен: напомним, по данным агентства в марте этого года было продано почти на 23% автомобилей больше, чем в марте 2019-го. Цифры Ассоциации европейского бизнеса более скромные: рост действительно есть, но он составил всего 4%. Вероятно, есть различия в методиках подсчёта. И различия, судя по цифрам, существенные.

Фото: iStock
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В прошлом месяце дилеры реализовали 162 321 автомобиль, по итогам января-марта - 398 158 машин (+ 1,8%).

"Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19.

АЕБ обратилась в правительство с предложением мер государственной поддержки автомобильной промышленности. Многие производители также разрабатывают комплексные меры поддержки своих дилеров, направленные на обеспечение будущих деловых операций", - прокомментировал отчёт Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.