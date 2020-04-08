Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции

Удивительно, как быстро прижилась эта новая идея - онлайн-концертов. Из-за экономической невыгодности да и хлопотности для самих музыкантов, вначале не верилось, что они станут регулярными. В самом деле: никаких денег за проданные билеты или других доходов, зато забот и расходов выше крыши! Найти и арендовать зал, привезти и подключить инструменту, аппаратуру и сценический свет, оплатить работу техников…

Но вслед за рэпером Бастой и "Би-2" (концерт рок-группы в интернете посмотрели уже более двух с половиной миллионов человек), подтянулись со своими инструментами, залами и студиями и другие. Петр Налич, Вячеслав Бутусов, Полина Гагарина, Гарик Сукачев, Валерия, Emin, Максим Леонидов, группа IOWA, совсем скоро - 10 апреля состоится и концерт "Арии".

Всего же за три недели онлайн-концерты дали 18 исполнителей, билеты на живые выступления которых было сложно достать. А теперь они проходили бесплатно. Да и в улучшенном формате: артисты со сцены еще и отвечали на вопросы зрителей, что на "живых" концертах никогда не делали…

При этом наиболее регулярно такие онлайн концерты организует мультимедийный сервис "Окко" - два раза в неделю. Наверное, в убыток себе, но с логичной мудростью: коронавирусы приходят и уходят, а новая благодарная аудитория останется…

Единственными, кто, несмотря на активную рекламу, так и не выступили онлайн, как обещали - питерская группа "Сплин". Официальной причины отмены их "квартирника" названо не было и считается, что он просто "перенесен". Будем ждать, когда сообщат новую дату. Послушать "Сплин", конечно, тоже хочется. А особенно его хиты "Гни свою линию", "Пирамиды", "Оркестр" и "Нам, мудрецам".

Кстати, утверждается и новая индустрия - почти как грибы начали расти платформы, обещающие проводить онлайн-концерты на платной основе: зрители должны будут покупать подписку на просмотр, а часть прибыли будет идти музыкантам, которым сегодня в связи с отменой концертов и гастролей пока не на чем зарабатывать.

А пока продюсеры и артисты сидят по домам, у них вновь возникают идеи новых проектов и фестивалей. Алексей Кортнев рассказал, что "Несчастный случай" станет записывать песни на видео и выкладывать их в интернет раз в три дня. Причем, каждый из музыкантов будет играть у себя дома, записывать аудио и видео на смартофон, а потом все это будет монтироваться в формате клипа. В понедельник, 6 апреля состоялась премьера видео "Мир во время чумы". А три дня назад можно было увидеть "Овощи на карантине" (ремейк их хита 90-х "Овощное танго").

Еще интереснее идея, которую осуществили создатели фестиваля "Дикая мята". Раз в две недели его продюсер Андрей Клюкин и ведущая Юлия Воронцова будут представлять на YouTube канале этого open-air его участников. А те споют и ответят на вопросы. Первый концерт был назначен как раз на эту среду, 8 апреля. Следующий - через две недели. А всего таких выступлений и творческих встреч запланированы двадцать одна.

Но самое интересное и необычное занятие для поры самоизоляции предложила, пожалуй, солистка группы IOWA Катя Иванчикова. Рассказала, что сейчас они договариваются с Эрмитажем "о том, чтобы онлайн пообсуждать искусство - Ван Гога, Гогена… Мы будем видеть комментарии друг друга, слышать, что говорит нам экскурсовод. Формат очень классный…"

Очевидно, так постепенно доберутся и до других музеев.

А потом музыканты предложат и еще идеи, неожиданные проекты… Хотя, конечно, хочется, чтобы коронавирус поскорее был побежден, и все мы вернулись бы к привычной жизни.

Ну, а лучший совет для нынешних времен снова дала Земфира. Он прост: сидеть дома, заниматься творчеством и помогать старикам. Впрочем, вот ее слова.

Прямая речь

Земфира: Потом у нас все будет

- В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило - как в романах моего любимого Филиппа Дика - неопределенное время…

Сидеть дома, беречь близких. Потом у нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить.