Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции

Новости

Песков раскритиковал бывших послов США 13:39
"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга из партии 13:37
В Астрахани во время карантина школа провела родительское собрание 13:32
В аварии с полицейским под Воронежем погибли пять человек 13:31
Песков рассказал про ожидания от США по сокращению нефтедобычи 13:30
В Астрахани коронавирус обнаружили у воспитанницы детсада 13:28
В Германии робот напомнит о социальной дистанции и защитных масках 13:26
Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без теста на COVID-19 13:25
Видео: мотоциклист на перекрестке проскочил под фурой и выжил 13:18
Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника 13:15
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 64,5 тысячи 13:13
Региональный оператор по обращению с отходами начнет помогать регионам 13:10
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции 13:06
В Беларуси в борьбе с COVID-19 привлечены 25 тысяч медиков 13:00
Эксперты рассказали, как не растолстеть во время карантина 12:51
За сутки коронавирусом в Подмосковье заболели 95 человек 12:49
Иран поддержал идею президента РФ Путина о создании зеленых коридоров 12:46
СМИ: Бориса Джонсона наблюдает лучший в Британии врач по болезням легких 12:46
В Прикамье похитители девушки предстанут перед судом 12:42
Тизер: Рик Граймс вернулся к "Ходячим мертвецам" 12:40
Роухани призвал МВФ предоставить Ирану кредит на борьбу с коронавирусом 12:34
BMW: электротяга - не повод отказываться от больших "ноздрей" 12:29
Сенатор счел алогичной идею США о возвращении Крыма из-за коронавируса 12:27
В Туапсинском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров 12:25
Фергюсон: Хабиб и Конор - жалкие трусы 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 12:21
Рубрика: Культура

Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции

Текст: Александр Алексеев
Пока концертная и гастрольная жизнь музыкантов вынужденно приостановлена, они не сидят сложа руки. А, напротив, получив больше свободного времени, выпускают премьеры даже чаще, чем в нынешние времена самоизоляции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Удивительно, как быстро прижилась эта новая идея - онлайн-концертов. Из-за экономической невыгодности да и хлопотности для самих музыкантов, вначале не верилось, что они станут регулярными. В самом деле: никаких денег за проданные билеты или других доходов, зато забот и расходов выше крыши! Найти и арендовать зал, привезти и подключить инструменту, аппаратуру и сценический свет, оплатить работу техников…

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юлия Снигирь рекомендует, какие фильмы посмотреть в самоизоляции

Но вслед за рэпером Бастой и "Би-2" (концерт рок-группы в интернете посмотрели уже более двух с половиной миллионов человек), подтянулись со своими инструментами, залами и студиями и другие. Петр Налич, Вячеслав Бутусов, Полина Гагарина, Гарик Сукачев, Валерия, Emin, Максим Леонидов, группа IOWA, совсем скоро - 10 апреля состоится и концерт "Арии".

Всего же за три недели онлайн-концерты дали 18 исполнителей, билеты на живые выступления которых было сложно достать. А теперь они проходили бесплатно. Да и в улучшенном формате: артисты со сцены еще и отвечали на вопросы зрителей, что на "живых" концертах никогда не делали…

При этом наиболее регулярно такие онлайн концерты организует мультимедийный сервис "Окко" - два раза в неделю. Наверное, в убыток себе, но с логичной мудростью: коронавирусы приходят и уходят, а новая благодарная аудитория останется…

Единственными, кто, несмотря на активную рекламу, так и не выступили онлайн, как обещали - питерская группа "Сплин". Официальной причины отмены их "квартирника" названо не было и считается, что он просто "перенесен". Будем ждать, когда сообщат новую дату. Послушать "Сплин", конечно, тоже хочется. А особенно его хиты "Гни свою линию", "Пирамиды", "Оркестр" и "Нам, мудрецам".

Кстати, утверждается и новая индустрия - почти как грибы начали расти платформы, обещающие проводить онлайн-концерты на платной основе: зрители должны будут покупать подписку на просмотр, а часть прибыли будет идти музыкантам, которым сегодня в связи с отменой концертов и гастролей пока не на чем зарабатывать.

А пока продюсеры и артисты сидят по домам, у них вновь возникают идеи новых проектов и фестивалей. Алексей Кортнев рассказал, что "Несчастный случай" станет записывать песни на видео и выкладывать их в интернет раз в три дня. Причем, каждый из музыкантов будет играть у себя дома, записывать аудио и видео на смартофон, а потом все это будет монтироваться в формате клипа. В понедельник, 6 апреля состоялась премьера видео "Мир во время чумы". А три дня назад можно было увидеть "Овощи на карантине" (ремейк их хита 90-х "Овощное танго").

Еще интереснее идея, которую осуществили создатели фестиваля "Дикая мята". Раз в две недели его продюсер Андрей Клюкин и ведущая Юлия Воронцова будут представлять на YouTube канале этого open-air его участников. А те споют и ответят на вопросы. Первый концерт был назначен как раз на эту среду, 8 апреля. Следующий - через две недели. А всего таких выступлений и творческих встреч запланированы двадцать одна.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Леонид Агутин: Мы - русские и белорусы - обречены жить вместе

Но самое интересное и необычное занятие для поры самоизоляции предложила, пожалуй, солистка группы IOWA Катя Иванчикова. Рассказала, что сейчас они договариваются с Эрмитажем "о том, чтобы онлайн пообсуждать искусство - Ван Гога, Гогена… Мы будем видеть комментарии друг друга, слышать, что говорит нам экскурсовод. Формат очень классный…"

Очевидно, так постепенно доберутся и до других музеев.

А потом музыканты предложат и еще идеи, неожиданные проекты… Хотя, конечно, хочется, чтобы коронавирус поскорее был побежден, и все мы вернулись бы к привычной жизни.

Ну, а лучший совет для нынешних времен снова дала Земфира. Он прост: сидеть дома, заниматься творчеством и помогать старикам. Впрочем, вот ее слова.

Прямая речь

Земфира: Потом у нас все будет

- В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило - как в романах моего любимого Филиппа Дика - неопределенное время…

Сидеть дома, беречь близких. Потом у нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить.

Культура Музыка Распространение коронавируса COVID-19 Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В Совфеде оценили предложение отменить плату за общежития вузов
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства