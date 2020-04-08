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Лещенко заявил, что Малахов "заставил" его нарушить карантин

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    08.04.2020, 16:22
Текст:   Олег Усков

78-летний Народный артист РСФСР Лев Лещенко, выписавшийся вчера из клиники в Коммунарке, обвинил телеведущего Андрея Малахова в том, что шоумен принуждал его нарушить режим самоизоляции.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Певец пожаловался, что сейчас все его остро критикуют за появление на программе "Привет, Андрей!", когда он вернулся из гастролей по Северной Америке и уже тогда чувствовал себя нехорошо.

В свое оправдание Лещенко утверждает: придя в студию, он не догадывался, что может быть заразен, поскольку ни одного из характерных для COVID-19 симптомов у него не было - ни температуры, ни кашля.

Тем не менее безотказный певец все же не хотел нарушать карантин. Но настойчивый Малахов его уговорил, сетует Лещенко в программе "60 минут" по видеосвязи.

"Я Андрею, всем сказал: "Ребят, я приехал только что, я в режиме самоизоляции", - уверяет певец. На что, по словам артистка, "Андрюша мне просто сказал: "Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну будем болеть все вместе!"

Лещенко с супругой были помещены в больницу 24 марта. Первый его анализ на коронавирус дал положительный результат, как и у жены. Но повторные тесты показали отрицательный результат.

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