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Рубрика: Власть

Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Соединенные Штаты постоянно создают препятствия для продления действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выдвигая нереалистичные требования. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: Брайан Смит/РИА Новости
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По его словам, Россия не раз ставила вопрос о продлении этого соглашения после его истечения в 2021 году, однако Вашингтон создает все новые и новые препятствия. "Абсолютно нереалистичной выглядит позиция Госдепартамента США о присоединении к СНВ-3 Китая и о распространении договора в нынешнем виде на новейшие российские вооружения", - цитирует ТАСС зампреда.

По мнению Медведева, есть ощущение, что США стремятся сорвать продление документа, который чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире. Он подчеркнул, что Москва много раз обращала внимание и на несоблюдение Вашингтоном ряда положений СНВ-3, при том что этот договор остается единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений. Россия же полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, отметил зампред Совбеза.

Напомним, в начале февраля представители Демократической партии в конгрессе, призвали президента США Дональда Трампа договориться с Россией о продлении СНВ-3. По их словам, пришло время президенту прислушаться к голосу разума, к экспертам и союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности. Позже советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением о том, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями. Он заверил, что США очень скоро сядут с российскими коллегами за стол переговоров.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

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